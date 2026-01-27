津田健次郎、若い！28歳当時の姿公開 『おしゃれクリップ』出演で妻にテレビ初取材！風間俊介ら3人が素顔証言
声優で俳優の津田健次郎（54）が、2月1日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』にゲスト出演することが発表された。公式Xに投稿された予告動画では、28歳の時の津田を見ることができる。
【動画】めっちゃ若い！28歳当時の津田健次郎
Xでは「次回のゲストは津田健次郎さん 人気声優でありながら、俳優としても多数ドラマに出演し大活躍。今回は妻にテレビ初取材！下積み時代の苦労や意外な私生活を告白」と告知。
また「風間俊介さん 梶裕貴さん 榎木淳弥さんがカワイイ一面や意外な素顔を証言」と紹介している。
津田はアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』海馬瀬人役、『テニスの王子様』乾貞治役、『呪術廻戦』七海建人役などを務めている人気声優で、近年はドラマや映画に多数出演。オリコンの「第1回好きな声優ランキング」男性編では、1位となっている。
