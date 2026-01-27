俳優の宇梶剛士（63）が、24日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後8・00）に出演。下積み時代の運命の出会いを回想した。

MCの「メッセンジャー」黒田有、「チュートリアル」徳井義実と3人で大阪のスポットを巡る企画。そこで宇梶の俳優デビュー時代にさかのぼった。

まだ役もない下積み時代、錦野旦の付き人をしていた。ある時「台本を取ってこい」と言われて、撮影所に入るとのちの師匠になる菅原文太がいた。

宇梶は台本をもらい、帰ろうとすると菅原文太さんから「そこのデカイの」と呼び止められた。そして「お前、なにもんだ」と鋭い眼光を向けられた。

宇梶は、俳優志望で錦野旦の付き人をしていることを自己紹介すると、「おやじが“アキラのところの社長に電話かけろ”となって」と、菅原さんがおもむろに錦野旦の事務所に電話。「おまえさんのところのデカイの、もらっていいか？」と、その場でスカウトしたという。

これには徳井も「えっ？なにそれ？」と仰天。電話を切った菅原さんは「そういうことじゃ」と一言だけ話し、宇梶は「弟子にしてもらったんです」と懐かしそうに振り返った。

ただ、当時は「菅原のおやじには、もうお弟子さんがいっぱいいる時代」だった。台本を出す係、タバコに火を付ける係…。「専属の兄弟子がいたんで、自分なんか立っているだけでした」というだけで存在感はなかった。

それでも暴走族の総長だったころから大変身。「目的が見つかれば変われる」と宇梶はしみじみと語っていた。