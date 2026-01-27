「すごい怖かった」右折レーンをノーブレーキで直進し信号無視　“一切減速せず”赤信号で交差点へ…衝突寸前スレスレ回避の車も　

群馬・邑楽町で20日、信号無視で右折レーンを直進し、交差点を突っ切る車がカメラに捉えられた。一方、さいたま市・岩槻区で19日、赤信号にも関わらず減速せずに交差点へ進入する車が出没。左折してきた車と衝突寸前で、事故につながりかねない状況だったという。

右折レーン“直進”…信号無視する車

群馬・邑楽町で20日午前8時頃に撮影されたのは、右折レーンを直進し、交差点を走り抜ける黒い車だ。

横断歩道の信号は青だったため、危険な信号無視だった。

目撃者は、「そのままノーブレーキで走り去ったので衝撃だった」と話し、驚きをあらわにしていた。目撃者によると、運転していたのは20代ぐらいの男性だったという。

加えて目撃者は、「右折する車が来てたら、間違いなく事故を起こしている。本当にこっちに向かってくる感じだったので、それはすごい怖かった」と語っている。

車が交差点を“ノーブレーキ”で進入

一方、さいたま市・岩槻区でも危険な信号無視の車が現れていた。

目撃者は、「本当に『あぁー…』って声しか出なかった」と当時の様子を語った。

さいたま市・岩槻区19日午前2時前、信号は赤だったにも関わらず、隣の車線を走る車はそのまま交差点に進入していた。

左折してきた車と衝突寸前のところをスレスレで回避した。しかし、車は何事もなかったかのように走り去って行った。

目撃者は、「隣の車が一切減速せず突っ込んでいくので、『あれ？これ止まれる？』と思いながら見てた。いや、もう…びっくりしかないですよね」と話している。

（「イット！」 1月26日放送より）