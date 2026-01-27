俳優・加賀まりこが、“和製ブリジット・バルドー”“小悪魔”などと呼ばれていたデビュー当時の自身について「小憎らしかった」と語った。

【映像】「小悪魔」と呼ばれた10代の加賀まりこ

加賀は、1月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、“60年来の親友”である俳優・眞奈美とともに出演。

冒頭で加賀は「今日はもう眞奈美にさんの付き人でございますから」と自己紹介。黒柳から「どういうこと？」と聞かれると、冨士が「私が腰抜けだから、付き添ってあげるって。娘の代わりに」と説明。そして「（加賀は）怖いのよねえ」と怯えて見せると加賀は「何言ってんのよ、もう」とツッコみ仲睦まじい様子を見せた。

デビューは冨士のほうが少し「早かった」と話し、黒柳に「可愛かったんですって？その時、加賀さんが」と振られると、加賀は自ら「小憎らしかったね」とバッサリ。冨士は「そうでもないわよ〜」とフォローした。

6歳差の冨士と加賀だが、出会った頃から「眞奈美」「まりこ」と呼び合っていたといい、黒柳から「先輩・後輩っていう感じはあったの？」と聞かれると、冨士は「そんなもの全然ないわよ、見たって分かるじゃない」と笑いを誘った。

（『徹子の部屋』より）