¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û»³ËÜÍ³¿¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ç£Ö£³¤Ë°Å±À¡¡¥Ï¡¼¥É¤ÊÆüÄø¤Ë¡Ö·üÇ°¤Î¶õµ¤¡×³¤³°ÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£ÐÃË¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£×£Â£Ã½Ð¾ì¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³¤³°¤Ç¤Ï½êÂ°µåÃÄ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°Â¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï£²£¶Æü¤Ë»³ËÜ¤Î»²Àï¤òÈ¯É½¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢Íê¤â¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ÎÏ¯Êó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Ö£³¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯»ëÅÀ¤«¤é¤Ïà¥Ñ¥ó¥¯á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡Ö£×£Â£Ã¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï£²·î£±£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹çÎ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÅê¼ê¤ÈÊá¼ê¤¬¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥é¥ó¥Á¤ÇºÇ½é¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ò¹Ô¤¦Í½ÄêÆü¤Î£²ÆüÁ°¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£´Ö¤òÃÖ¤«¤º¤Ë£±£´Æü¤«¤éµÜºê¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢£³·î£¶Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÌá¤ê¡¢£±£¶£²»î¹ç¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò»Ù¤¨¡¢£±£°·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÀäÂÐÅªÀïÎÏ¡£¡Ö»³ËÜ¤Ï£×£Â£Ã¤ÇÊ£¿ô²ó¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬¶â¥á¥À¥ë·èÄêÀï¡Ê·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³«Ëë¤è¤ê¤âÁ°ÅÝ¤·¤·¤¿Ä´À°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤Þ¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿»³ËÜ¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÉÔ°Â¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÂç¼ê»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æâ¤Ë¤Ï·üÇ°¤Î¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤È»³ËÜÍ³¿¤Î£²¿Í¤¬ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³Ð¸ç¤Î¾å¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë£±Ç¯´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ï¸Î¾ã¤äÂ©ÀÚ¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£