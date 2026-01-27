“令和のスイカップ”・竹中知華、本人も驚きのカレンダーブック発売が決定！アザーカットも解禁♡

竹中知華カレンダーブック発売＆イベント開催が決定!!!

株式会社集英社はラジオ沖縄のアナウンサー・竹中知華のカレンダーブック発売を発表。発売予定日は2026年3月16日（月）。

竹中知華 ©唐木貴央／集英社

竹中知華は昨年末に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビュー。“令和のスイカップアナウンサー”として大きな注目を集めた。初のデジタル写真集『TOMOKA』は、発売数週で１万ダウンロードを突破する異例のヒットを記録。まさにグラビア界のニューヒロインと呼ぶべき存在。また、カレンダーブックの内容を加え、未公開カットを大幅に追加した大増量デジタル版も同時展開する。

竹中知華 ©唐木貴央／集英社

また、発売を記念したイベントの開催も決定した。3月20日、21日の2日間、都内にて実施する。

【プロフィール】

竹中知華（たけなか・ともか）

1982年1月19日生まれ 広島県出身

青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月よりラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティとして人気を集めている。

公式X【＠happyhappytomo1】

公式Instagram【＠tomoka119】

＜本人コメント＞

「まさかデジタル写真集だけでなくカレンダーブックまで出させていただけるとは驚きです。

宮古島のロケでは、次々と目まぐるしくいろんな衣装を着させていただき、それがすべて私の体に合わせた手作りだと聞いて、テンションが上がりました。

白いスポーティなブラの衣装は家でくつろぐような自然な感覚で挑め、黒のレースのランジェリーは少し背筋が伸びるような気持ちになって自分の中の芯を確認できました。

このブックを手に取っていただいた皆さんの季節に、私の撮影に挑んだ時の気持ちがそっと華をそえるようにご一緒できることを嬉しく感じます」

イベント情報

『竹中知華カレンダーブック２０２６．４～２０２７．３』発売記念イベント

・開催日時：3月20日（金・祝）12:00～

・開催場所：東京-御茶ノ水 オチャノバ

（東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング）

※詳細は

（https://www.hmv.co.jp/store/event/54715/）をご確認ください

『竹中知華カレンダーブック２０２６．４～２０２７．３』発売記念オンラインイベント

・開催日時：3月20日（金・祝）18:00～

※詳細は（https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=rsHHRACMMQPv）をご確認ください

竹中知華ファンミーティング『竹中物語 シブヤ編』 ※100名限定イベント

・開催日時：3月21日（土）18:00～（20:00ごろ終演予定）

・開催場所：渋谷gee ge（東京都渋谷区宇田川町3－10 4階）

・参加費：3300円（ドリンク代別）

※記事に使用されているカットはカレンダーブックには収録されていないアザーカットになります。