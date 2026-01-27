1月27日、衆議院選挙が公示され、3人の前職を含む与野党の5人が立候補した愛知10区でも、候補者が有権者に支持を訴えました。



愛知10区には届け出順で、自民の前職、維新の前職、国民の新人、参政の新人、中道の前職の計5人が立候補を届け出ました。



自民・前 若山慎司氏(52)：

「これからこの政権選択選挙、高市政権が是か非かという選挙戦、戦ってまいります。どうか私へとご支援を賜りますことで、これからも高市政権の掲げる経済政策を前に進めさせてください」





維新・前 杉本和巳氏(65)：「与党内で、あるいは国会内で先頭に立って、食品消費税ゼロをしっかり勝ち取っていく。総理は悲願だと言われていましたけど、私もこの食品消費税ゼロが政治家としての悲願であります」国民・新 三嶋竜平氏(47)：「この1年間、大きく政治が動いたことを実感しました。国民民主党に皆さんのご期待をお寄せいただいて、もっと実現すべき政策がございます。社会保険料、減税、様々なところで皆さんの手取りをもっと増やす、そういった政策を準備しています」参政・新 山内遼平氏(29)：「私たち参政党は、今回の選挙のスローガン「ひとりひとりが日本」、こちらを掲げて、国民の皆さま有権者のみなさまに、日本のことをそして日本の政治のことを、自分ごととして捉えていただきたい」中道・前 藤原規真氏(47)：「私は、議論から逃げた究極の逃亡が、今回の解散総選挙だったと考えております。その高市首相の姿勢こそ、今回の選挙の最大の争点だと考えております」東海3県の選挙区には、これまでにあわせて102人が立候補を届け出ていて、高市内閣の政策の是非や連立のあり方、物価高対策などを巡り論戦が交わされます。