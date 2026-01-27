■これまでのあらすじ

瀬奈は親友の子どもたちにリングガールを頼みたいのに、義姉が自分の娘たちにやらせると言って譲らない。勝手に結婚式場に押しかけ段取りを組もうとする義姉に、彼は弱腰。その様子に瀬奈は結婚自体を不安になってー。



瀬奈から「誰を優先するか選んでほしい」と言われてハッとしました。僕は姉と揉めるのが面倒だったし、母も悲しませたくなかった…。でも結婚式ー…というか僕たちの結婚は、僕が瀬奈と家庭を築いていく決意を祝ってもらうもの。姉の顔色をうかがっている場合じゃありませんでした。

このままじゃダメだ。瀬奈の不安を取り除いて、僕がしっかりしないと！僕は姉にはっきり告げました。それなのに姉は「親もいないような常識のない女にまともな結婚式なんてわかるわけない」と瀬奈を侮辱したのです。もう許せない！「結婚式に姉貴は呼ばない」来ないでくれ！

※この漫画は実話を元に編集しています

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

©haikeisouko - stock.adobe.com

原案:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)