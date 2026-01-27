フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者・本田真凜さんが、交際を公表している男子の元世界王者・宇野昌磨さんと氷上でのショットを披露した。

宇野さんがプロデュースするアイスショー「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ２」で共演する２人。本田さんは２７日までにインスタグラムを更新し、「“Ｗｉｌｄ Ｓｉｄｅ” ｔｈａｎｋ ｙｏｕｕｕｕｕ！！！！！ ２５公演を共にした“Ｗｉｌｄ Ｓｉｄｅ”仙台公演でラストでした」とアイスダンスを舞う２ショットを掲載。「たくさんの挑戦と、その先で出会えた景色に感謝です！」とつづり、ストーリーズでは「今週末は新横浜公演！新プロ！！！」とトレーニング姿もアップした。

フォロワーは「ほんとうに綺麗」「素敵なおふたり」「美しすぎる２人」「姫と王子」「結婚して」「この２人の美しさ…マジでやばい」と美オーラに圧倒されていた。

宇野さんは今月、自身のＹｏｕＴｕｂｅで「復縁はあり派ですか？なし派ですか？」との質問に答える形で「私事ではありますが本田真凜さんとは一時期、長く別れている時期がありました」と告白。一部の交際報道を受けて「後押しされ復縁するということになった」と明かし、注目を集めていた。