1月27日、衆議院選挙の公示日を迎え、“真冬の短期決戦”の火蓋が切って落とされた。この急展開に、「反高市」の受け皿を求めてきた有権者の中には戸惑いを覚える人も多いだろう。立憲民主党と公明党が合併し、突如「中道」を名乗る一大勢力が発足したからである。しかし、彼らは本当に「中道」なのかーー。立憲民主党から国民民主党へと渡り歩いた元衆議院議員の山尾志桜里氏は、新党「中道改革連合」に「隠れ左派が半数くらいは潜んでいる」と断言する。

「トロイの木馬」に隠れている左派

〈「トロイの木馬」のごとく、バッジをつけた党内左派がぞろっと出てきて、安保法制や改憲議論、エネルギー政策に異論を唱え、ちゃぶ台返しをはかる未来が見えます。選挙後に『トロイの木馬』からバッジをつけた左派がぞろり――その未来が早くも可視化されてしまいました〉

山尾志桜里氏、野田佳彦氏

19日、山尾氏がXで新党「中道」について投稿したこのポストは多くの指揮者にリポストされ、「芯を突いている」などと大きな話題を呼んだ。

トロイの木馬とは、ギリシャ神話に登場する故事である。トロイアとの戦争で苦戦していたギリシャ連合軍は、トロイアの城壁外に巨大な木馬を残して撤退した。木馬の内部には兵士が潜んでいたが、トロイア側はそれに気づかず城内へと運び入れてしまう。夜陰に乗じて兵士たちが木馬から這い出し城門を開放、戦局を一変させたと伝えられている。

山尾氏は、「中道」を掲げる政党の内部に、実際には中道とはかけ離れた左派が多く紛れ込んでおり、選挙後に本性を現すと“予言”したのである。

共産党との選挙協力しながら当選してきた人たちは「かなり左傾化している」

「立憲民主党にも、中道的な政治理念を持つ人はそれなりにいます。野田佳彦さん、安住淳さんなど、民主党政権時代に大臣経験のあるベテラン層です。彼らは政権運営の失敗を経験したからこそ、現実主義に転換したいと考えてきた。安保法制反対、原発ゼロでは国が回らないと、身をもって体感したからです」（山尾氏、以下同）

一方で、党内には中道とは大きくかけ離れた左派が存在していたと言う。

「多くは民主党政権崩壊後に入ってきた人たちです。共産党との選挙協力をしながら当選してきた人たちで、かなり左傾化している。そうした人たちについていけず、国民民主党は分派しました。労働組合も、右派系が国民民主を、左派系が立民を支えてきた経緯があります」

野田氏ら執行部は、党内左派を現実路線へ転換させようと数年かけて説得を続けてきたが、実現しなかった。しかし今回、公明党との合併によって、その長年の懸案が一気に「解消」された。1月19日、新党「中道改革連合」は基本政策を発表し、安全保障法制について「合憲」と明記。条件付きで原発再稼働も容認した。立憲民主党の衆院議員148人のうち、144人が新党に参加した。

この“大挙した宗旨替え”に、山尾氏は強い違和感を示すのである。

吉田晴美氏は今も堂々と「原発ゼロ」「安保法制は違憲」

「本来なら、かなりの人数が分かれないとおかしい。党内議論から逃げずに真剣に話し合い、分かれるべき人は分かれるべきだった。そうすれば本当の『中道』がスタートしたはず。しかし、左派議員たちは『バッジをつけるため』に、ひとまず不本意ながらも『中道』を名乗り、野田さんたちは渡りに船とこれを許してしまった。自己変革はできなかったが、公明党という外圧を使って、選挙直前に議論抜きで大転換できたように見えます。しかし、左派は本心で思想を変えたわけではありません。私は半数くらいが今も左派のままだと見ています」

実際、「中道改革連合」の候補として東京8区から出馬する吉田晴美氏は、1月20日、支援者などに向けたメルマガで次のように記している。

〈皆様の関心が高い、原発と安保法制、そして憲法について、私の考えをお示しいたします。

・一日も早い原発ゼロの実現

・安保法制は、立憲主義および憲法の平和主義に基づき、違憲部分は廃止する等、措置を講じる

・憲法9条を守り、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を掲げる憲法の、立憲主義を堅持

これは、立憲民主党の時から、変わっていません。今回の新党は、「踏み絵」を迫るものではなく、共生と包摂の姿勢です〉

誰が見ても「中道」とは言い難い主張だ。この文章はホームページでも確認できる。山尾氏はこうした候補者が当選すれば、「一度封印された議論が必ず噴き出す」と語る。

「彼らが言い出すことは大体予測がつきます。『やっぱり原発再稼働認められないよ、浜岡原発のデータ不正問題をご覧なさい』とかね。『あれは中部電力ばかりでなく全国の電力会社の体質ですよ』みたいな声。安保法制にしても、『自民党が運営するならばやっぱり違憲、自分たちが政権をとった時に初めて合憲になるんだ』みたいな理屈を持ち出す人がごろごろ出てきます」

アンケートでは「なぜ変わったまで聞いてほしい」

吉田氏のようにあからさまに左派を貫く候補は珍しいかもしれない。では、本心を隠して中道を“偽装”する候補者を有権者はどのように見抜けばいいのか。

「これから始まる候補者アンケートをしっかり見ることです。そこには必ず『安保法制は合憲と思うか？』『原発再稼働に反対か？』の問いが入ってきます」

そこにどう答えているかが“本心”を見抜く材料になると続ける。

「空欄にして、逃げる候補者も出てくると思います。新聞社にはぜひ質問を工夫して、考えを改めたという人に対しては“なぜ変わったのか”とまで聞いてほしい。どっちが本当なのかわからないかのような、ごまかし回答する人は必ず出てきますから。変わることがダメなのではなく、理由を説明してきちんと変わることが大事。そこを有権者が判断できるような材料が提供してほしいと思います」

中道に参加した時点で、立民にいた左派はすでに「踏み絵」を踏んだはずだが、はたしてアンケートという、さらにきつい「踏み絵」まで耐えられるのか。そもそもこのような“隠れ左派”を内包する公党が「中道」と名乗っていいのか。有権者はしっかり聞いて見極める必要があろう。

デイリー新潮編集部