1月22日（木）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、講師の先生が放ったMC・DAIGOへのあっぱれなツッコミが注目を集めた。

©ABCテレビ

この日のテーマは「栄養満点！ほうれん草」。今が旬のほうれん草をはじめ、豚肉、大根、卵と具だくさんなのもうれしいあったかメニュー「ほうれん草と大根の鍋焼きうどん」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生から教わった。

材料のカットはDAIGOの担当。豚肉は「3cmの幅に切ってください」というのが先生からの指示だ。

©ABCテレビ

番組が始まってまもなく4年。切る、むく、削ぐ、などの包丁技は見事にこなすようになったDAIGOだが、未だに慣れないのがこの「○cm幅に切る」。本人曰く、指定よりどうしても「大きめに切る」傾向があるらしく、「○cmの定義は人それぞれ」「人の数だけ○cmはある」などの“名言”をぶち上げて開き直ることもしばしばだ。

©ABCテレビ

【動画】トークでは、2歳の長男がついに手づかみを卒業し、「フォークを刺して食べられるようになった」などDAIGO家の最新事情も明らかに！

そして案の定、今回も「僕の3cmでいいですか？」と“マイ基準”で乗り切ろうとするDAIGO。これにやさしくほほ笑みながらも「“世界基準”の3cmでお願いします」と講師としてきっぱりと釘を刺す長谷川先生に、視聴者からは「『世界基準で！』のツッコミがぱっと返ってくるヒラメキ、最高です！」「先生の返しが秀逸で…」などの絶賛の声が上がったほか、DAIGOには「僕(DAIGO)基準の3cmと世界基準の3cm、どんな違いがあるのか逆に知りたい（笑）」などのツッコミも寄せられていた。

（※レシピ）

ほうれん草と大根の鍋焼きうどん

＜材料（2人分）＞

ほうれん草 100g

大根 100g

豚肩ロース肉（薄切り） 100g

にんにく（薄切り） 5g

冷凍うどん 2玉

卵 2個

七味唐辛子 適量

【☆うどんだし】

だし 800ml

砂糖 大さじ1/2

みりん 大さじ1 1/3

塩 小さじ1/2

薄口しょうゆ 大さじ3

しょうゆ 小さじ1

＜作り方＞

（1）ほうれん草は根元に切り込みを入れ、3cm長さに切って葉と軸に分け、大根は皮をむいて3mm厚さの半月切りにする。

（2）豚肩ロース肉は3cm幅に切る。

（3）鍋にうどんだしのだし、砂糖、みりん、塩、薄口しょうゆ、しょうゆ、にんにくの薄切りを入れて蓋をして中火にかける。

（4）冷凍うどんは600Wの電子レンジで4分加熱する。

（5）（3）に大根、豚肉、ほうれん草の軸を入れて蓋をして煮立て、アクを取り、（4）を加え、煮立ったらほうれん草の葉、卵を加えて蓋をする。

（6）（5）の卵が半熟になったら、七味唐辛子をふる。

©ABCテレビ

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「ほうれん草と大根の鍋焼きうどん」の調理の様子は、1月22日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。