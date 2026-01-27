衆議院選挙公示 １区４人 ２区２人 ３区４人 立候補 富山
衆議院選挙がきょう公示されました。
県内3つの選挙区はこれまでに1区に4人、2区に2人、3区に4人が立候補しています。
立候補者を届け出順にお伝えします。敬称は略します。
比例代表との重複立候補者は、重複と表記しています。
富山1区です。
前職1人、元職1人、新人2人のご覧の4人が立候補しています。
共産・新 青山了介候補
「これだけ物価が高くなって、しかも給料も上がらない。国民の懐を暖めるためには、賃金を引き上げ、年金を引き上げる必要があります。最低賃金を時給1500円以上に、そして1700円以上にさらに引き上げていくことも提案しています」
「政治が安定し、力強く日本の未来を作っていかなければなりません。富山県が国政と一体となって、地域の課題の解決につなげていく、そうした取り組み、しっかりと果たしてまいりたいと思います」
中道・前 山登志浩候補
「この政治の立ち位置に真ん中がぽっかり空いてしまっている。そこを私たちが受け皿となって、人にやさしい政治の実現をこの富山1区から発信していこうではありませんか」
参政・新 斉藤匠候補
「消費税の廃止、社会保険料の減額、積極税制によって日本の経済を取り戻す。経済的な不安がなく、子どもが欲しいと思える家庭が子どもを持てる社会を実現したい」
続いて富山2区です。
越川康晴（中道・新）上田英俊（自民・前）
2人が立候補しています。
富山3区です。
山本圭太（国民・新）坂本洋史（共産・新）橘慶一郎（自民・前）直原美和子（参政・新）
4人が立候補しています。
立候補の届け出はきょう午後5時で締め切られます。
投開票は来月8日です。期日前投票はあすから来月7日まで県内48か所で行われます。