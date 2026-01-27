衆議院選挙がきょう公示されました。



県内3つの選挙区はこれまでに1区に4人、2区に2人、3区に4人が立候補しています。



立候補者を届け出順にお伝えします。敬称は略します。



比例代表との重複立候補者は、重複と表記しています。



富山1区です。



前職1人、元職1人、新人2人のご覧の4人が立候補しています。



共産・新 青山了介候補

「これだけ物価が高くなって、しかも給料も上がらない。国民の懐を暖めるためには、賃金を引き上げ、年金を引き上げる必要があります。最低賃金を時給1500円以上に、そして1700円以上にさらに引き上げていくことも提案しています」





自民・元 中田宏候補「政治が安定し、力強く日本の未来を作っていかなければなりません。富山県が国政と一体となって、地域の課題の解決につなげていく、そうした取り組み、しっかりと果たしてまいりたいと思います」中道・前 山登志浩候補「この政治の立ち位置に真ん中がぽっかり空いてしまっている。そこを私たちが受け皿となって、人にやさしい政治の実現をこの富山1区から発信していこうではありませんか」参政・新 斉藤匠候補「消費税の廃止、社会保険料の減額、積極税制によって日本の経済を取り戻す。経済的な不安がなく、子どもが欲しいと思える家庭が子どもを持てる社会を実現したい」続いて富山2区です。越川康晴（中道・新）上田英俊（自民・前）2人が立候補しています。富山3区です。山本圭太（国民・新）坂本洋史（共産・新）橘慶一郎（自民・前）直原美和子（参政・新）4人が立候補しています。立候補の届け出はきょう午後5時で締め切られます。投開票は来月8日です。期日前投票はあすから来月7日まで県内48か所で行われます。