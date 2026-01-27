『なんでも鑑定団』18金製のWBC優勝記念リング→超高額な鑑定結果に 27日放送
27日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、野球の第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝記念リングが登場する。
【写真＆動画】超高額な鑑定結果に…今江敏晃が持参した18金製のWBC優勝記念リング
元千葉ロッテマリーンズでプロ野球解説者の プロ野球選手・今江敏晃がゲスト出演。お宝は2006年に行われた第1回WBCチャンピオンリングで、日本に帰国後、日本野球機構からお祝いに贈られたものだ。
18金製でダイヤモンド、ルビー、サファイア、ペリドット、シトリンの天然石が埋め込まれ、ボールやバットがデザインされている。今江さんの名前と背番号「8」も刻印された超豪華なリング。野球界の歴史を彩るお宝の超高額な鑑定結果にスタジオが騒然とする。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】今江敏晃
【出張鑑定】出張鑑定in鹿児島県鹿屋市
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
大熊敏之(日本大学大学院非常勤講師)
増田孝(愛知東邦大学客員教授)
森由美（陶磁研究家）
【写真＆動画】超高額な鑑定結果に…今江敏晃が持参した18金製のWBC優勝記念リング
元千葉ロッテマリーンズでプロ野球解説者の プロ野球選手・今江敏晃がゲスト出演。お宝は2006年に行われた第1回WBCチャンピオンリングで、日本に帰国後、日本野球機構からお祝いに贈られたものだ。
18金製でダイヤモンド、ルビー、サファイア、ペリドット、シトリンの天然石が埋め込まれ、ボールやバットがデザインされている。今江さんの名前と背番号「8」も刻印された超豪華なリング。野球界の歴史を彩るお宝の超高額な鑑定結果にスタジオが騒然とする。
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】今江敏晃
【出張鑑定】出張鑑定in鹿児島県鹿屋市
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
大熊敏之(日本大学大学院非常勤講師)
増田孝(愛知東邦大学客員教授)
森由美（陶磁研究家）