アバンギャルディ、学生制作の特別衣装で圧巻シンクロ モード学園卒業制作展に登場
世界を舞台に活躍するダンスチーム・アバンギャルディが、1月に東京（２１日）、大阪（１１日）、名古屋（２４日）で開催されたモード学園とHALによる卒業制作展『未来創造展2026』にスペシャルゲストとして登場した。学生が制作した特別衣装を身にまとい、代名詞である一糸乱れぬシンクロダンスを披露し、会場を大きな熱気で包んだ。
【動画】学生たちが大興奮！アバンギャルディの“圧巻”シンクロダンス
同イベントは、東京・国立代々木第一体育館、大阪・Asueアリーナ大阪、名古屋・愛知県体育館で開催され、3会場合計で毎年約2万人を動員する日本最大級の卒業制作展として知られる。文化庁の後援も受け、学生たちがファッションやヘア・メイク、グラフィック、ゲーム、次世代モビリティなど、学びの集大成となる作品を発表する場となっている。
今年のテーマは「JAPONISM 〜To The World〜」。日本のチカラを世界へ発信するという想いのもと、会場ではファッションショーをはじめ、多彩な分野のクリエイションが並び、その完成度の高さで来場者を魅了した。
表彰式で最高賞となる世界一周航空券の贈呈後、会場が暗転し、アバンギャルディがステージに登場。ネオンカラーが印象的な衣装が浮かび上がると、大きな歓声が上がった。披露されたのは、楽曲に合わせたキレのあるシンクロダンスで、観客の視線を一気に引きつけた。
17人のメンバーが着用した衣装は、全国規模のコンテストでグランプリ常連のモード学園の学生が今回のために制作した完全オリジナル。象徴的なプリーツに変化を加えた立体変形プリーツが特徴で、軽やかな素材によって回転時にスカートが大きく広がる演出効果も生まれていた。MCではメンバーが「細かくプリーツが入っていて、17人で踊ると舞台が一気に華やかになる」と語り、デザイン性と機能性を評価した。
クライマックスでは、アバンギャルディの1stシングル「OKP Cipher」を披露し、会場の盛り上がりは最高潮に。世界で挑戦を続けるアバンギャルディのパフォーマンスは、これからプロとして羽ばたく学生たちにとって、力強いエールとなり、イベントは熱狂のうちに幕を閉じた。
