大阪府貝塚市の水間鉄道で2026年3月1日(日)、元運転士が本物の電車を使用し運転技術を競うイベント「電車運転士 禁断のガチ対決 ＆ オフレコ濃厚トークショー」が開催される。

対戦カードは元近鉄の福原トシヒロさんと元京王の響丈さん。運転体験でも使用される水間車庫を舞台に、水間鉄道1000形（旧東急7000系）で対決する。テレビ・ラジオでは一切語れない「元運転士同士による完全オフレコのトークショー」も予定されている。

イベントへの申込は読売旅行のホームページで受け付ける。

プロフィール

福原トシヒロさん

1975年に近鉄に入社。駅業務、車掌、運転士、助役を担当後、1994年から広報部に所属(マスコミや社内誌を担当)し、2011年に自らロケーションサービス立ち上げる。鉄道知識に精通しており、NHK「ブラタモリ」や「鉄オタ選手権」、毎日放送「痛快!!明石家視台」などの鉄道番組や講演活動などを多数。

響丈さん

元京王電鉄の運転士という異色の経歴を持つタレント。現在は、ナレーター、ラジオレポーター、YouTuber、鉄道系専門学校の講師として活躍。声の世界では、岳南電車吉原駅自動放送や函館市電の車内アナウンス、NHKラジオ「鉄旅・音旅出発進行！」のレポーターなどを担当し、その経験を活かしてボイストレーナーとしても活動中。

（画像：読売旅行の申込ページから）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）