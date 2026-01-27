NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』で、弁護士・鳴子役を演じた安井順平のコメントが到着した。

本作は、『宙わたる教室』の制作スタッフが新たに挑む法廷ヒューマンドラマ。

安井が演じるのは、大手法律事務所「Craftman of Law」に所属するやり手弁護士。大企業の法務案件を専門とし、数々の民事裁判で企業側を勝訴に導いてきた実績を誇る。トラックドライバーの労務死亡訴訟では異例にも、中小企業・八御見運送の弁護を引き受ける。

安井順平（鳴子貴久役）コメント間違えたなぁ、出てこなかったなぁ、セリフ。現場での思い出はこれにつきました。あれだけやったのに。自分に絶望した記憶が、このコメント書いてて思い出してきました。オンエアではしれーっと喋ってるんでしょうけどね。そうだったんです。ご迷惑をおかけして。反省しきりの撮影でした。「説明セリフ大変だよね」と慰めてくれた遠藤憲一さん。「私も長台詞あって不安なんですよ」と寄り添ってくれた山本未來さん。気にしないでいいですよという風情で、終始笑顔でいてくれた恒松祐里さん。松山ケンイチくんだけがニマニマしてNG出した僕を見ていたのを一生忘れません。風通しのいいチームワークの素晴らしい現場でした。ぜひご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）