ABEMAはオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーを発表した。

【画像】バックグラウンド様々なモテ自慢たち 『ラブパワーキングダム2』の参加メンバー16名一覧

今回参加するメンバーは、男女それぞれ8名ずつの合計16名だ。

男性メンバーは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）だ。

女性メンバーは、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、女優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）が参加する。

また合わせて公開された先行映像『「星の数ほどモテてきた」“モテNo.1”頂上決戦』では、参加者のパーソナリティが明らかになる。

『ラブパワーキングダム2』は2月11日より、毎週水曜22時から「ABEMA SPECIAL チャンネル」にて無料放送される。

