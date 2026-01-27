まるでエジプトの神様！？ アイテム1つで変身した猫ちゃんの姿に…「崇めたくなる」「ピラミッド建てよう」
【写真を見る】神話の世界から出てきたかのような神々しさ！クセ強ネックレスが似合いすぎる猫
自由な性格や美しいシルエット、吸い込まれそうな瞳でどこか神秘的な印象を与えてくれる猫ちゃん。
そのままでも十分神々しいですが、何気ないアイテム1つでエジプトの神様のような風貌になっちゃう猫ちゃんがXで話題となり、18万いいねを獲得しました。
こんな子が現れたら拝みたくなるし、何なら悩み相談もできちゃいそうな佇まい（笑）
コメント欄も大盛り上がりで、「アクセサリーが一瞬で神々の装飾品になるのズルい」「神話の世界に連れていかれる」など多数のリプライがありました。中には可愛いファンアートを描かれている方も！
この反響を受け、投稿主の菊千代とmum@y5_y5_sanさんは「あまりにもたくさんの方々の反応があり驚きました」「海外の方からの反応もとても多かったです」とコメント。「もはや神でいいじゃん！とかピラミッド建てるか！など皆さんやはり猫を崇めていらっしゃるんだなぁと思いました」と話してくれました。
ネックレスをつけたきっかけは、引用元のポストのネックレスをつけた猫ちゃん。この子が可愛くて、菊千代ちゃんにもつけてみようと思ったそうです。「癖の強いネックレスしかなかったのですが、巻いてみたらバステト神みたいに見えたので着こなしの神！と思いました」とのこと。たしかに大正解の組み合わせ！ まるで菊千代ちゃんのために作られたネックレスのようです。
菊千代ちゃんと飼い主さんは出会って22年。「空き地に姉妹の猫とともに捨てられていたところを保護しました」と飼い主さん。そんな菊千代ちゃんも今はハイシニア期で、昨年10月ごろから先日まで、膵炎と腸炎でとても体調を崩していたそう。いっときはお別れが近いのだろうかと落ち込んだこともあったものの、「治療のおかげで今は前のように穏やかに過ごせています」と教えてくれました。
ちなみに猫の22歳は、人間に換算すると約104歳。そのほとんどを飼い主さんとともに過ごしていることを思うと、絆の深さを一層感じます。人間同士だって、そんなことそうそうないですよね。
飼い主さんは、治療後も日々の暮らしで異変がないかすぐに分かるよう、家庭内でできるチェックは全てしているご様子。その温かいお世話と、長年生きてさまざまなことを経験してきたゆえの神々しい表情とお姿なのかもしれません。
菊千代とmumさんのXには、このほかにもファラオ姿に変身したご本人が菊千代ちゃんに不審がられる様子や、人間換算で104歳を超えているとは思えないツヤツヤの肉球など、楽しく見ごたえのある投稿がたくさん！
今後も神々しくも穏やかな日々を過ごしてくれることを願って、引き続き菊千代ちゃんと飼い主さんの生活を見守っていきたいところです。
文＝月乃雫