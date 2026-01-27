「日本球界最高の470億円エース！」山本由伸の圧巻“50ランクアップ”に韓国メディアも驚嘆「別次元のレベル」

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸がメジャーリーグ選手ランキングで13位に入り、2番目に大きな順位上昇を記録した。韓国メディア『OSEN』も「史上最大級のポストシーズン活躍→ワールドシリーズMVP、日本の470億円エースが63位→13位急上昇“別次元のレベル”」と題して注目している。

『MLB.com』は1月26日（日本時間）、メジャーリーグ選手ランキングで最も大きく順位を上げた選手たちを紹介した。昨年の63位から今年は13位まで上昇した山本は、59位から4位に上がったカル・ローリー（シアトル・マリナーズ）に次いで、2番目に大幅なジャンプアップを果たした。

山本由伸（写真提供＝OSEN）

山本はNPB通算172試合（897回）に登板し、70勝29敗、防御率1.82を記録し、日本球界を制した最高のエースだ。2023年シーズン終了後、ポスティングシステムを通じてMLB挑戦に踏み切り、12年総額3億2500万ドル（日本円＝約470億円）の契約を結び、投手史上最高契約の新記録を打ち立てた。

2024年にMLBデビューを果たした山本は、負傷の影響で多くの試合に出場できず、18試合（90回）で7勝2敗、防御率3.00を記録したが、ポストシーズンでは4試合（18.2回）で2勝、防御率3.86をマークし、ドジャースのワールドシリーズ優勝に貢献した。

2年目のシーズンを迎えた昨年、山本は才能を本格的に開花させた。レギュラーシーズンでは30試合（173.2回）に登板し、12勝8敗、防御率2.49を記録し、事実上ドジャースのエースとして活躍した。

そんな山本の真価は、ポストシーズンでより一層輝いた。

山本はミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦と、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦で連続完投勝利を挙げ、ファンを熱狂させた。

ワールドシリーズでは3試合（17.2回）で3勝、防御率1.02を記録し、ワールドシリーズMVPに選ばれた。日本人選手としては、2009年の松井秀喜（ニューヨーク・ヤンキース）以来、史上2人目の快挙だ。ポストシーズン全体では6試合（37.1回）で5勝1敗、防御率1.45を記録し、その年の秋のポストシーズン最高のエースとして名を残した。

『MLB.com』は「山本は、たとえ昨年のポストシーズンでの活躍がまったくなかったとしても、2025年と比べれば順位は大きく上昇していただろう。しかし、彼がポストシーズンで見せたパフォーマンスは、彼を完全に別次元のレベルへと引き上げた」とし、山本の秋の活躍を高く評価した。

「山本はサイ・ヤング賞候補に挙がるほど素晴らしいレギュラーシーズンを送った」と評した『MLB.com』は、「ポストシーズンでは37.1回でわずか6自責点しか許さなかった。2試合連続で完投勝利を挙げ、ワールドシリーズ第7戦では休養日なしで救援登板し、2.2回を無失点に抑えてドジャースのワールドシリーズ2連覇を確定させた。こうした活躍により、ワールドシリーズMVPまで手にした」と惜しみない賛辞を送った。

最高のシーズンを送った山本は、来る3月に開催されるWBCに侍ジャパンとして出場することが確定している。大きな期待を背負ってメジャーリーグ3年目のシーズンを迎える山本が、今年どのような活躍を見せるのかに注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）