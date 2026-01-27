【パステル×赤城乳業】「なめらかプリン」がアイスバーに！　コラボ限定「Pastelのなめらかプリンアイスバー」新発売

オールハーツ・カンパニーは1月20日、赤城乳業とコラボレーションした新商品「Pastelのなめらかプリンアイスバー」（216円）を発売しました。

■生クリーム使用でよりまろやかな味わいに

同商品は、オールハーツ・カンパニーが展開する「パステル」の看板商品「なめらかプリン」の味わいを再現したアイスバーです。

牛乳だけではなく生クリームも使用することで、よりまろやかな味わいに仕上げたプリンアイスの中に、ほろ苦いカラメルソースを入れて「なめらかプリン」の本格的な味わいやなめらかさを再現。どこか懐かしさを感じるようなやさしい味わいを、お手軽なアイスバーで楽しむことができます。

「パステル」の「なめらかプリン」と赤城乳業のコラボでしか味わえない、なめらかな口溶けのアイスバーをぜひこの機会に楽しんでみてはいかがでしょうか？

■商品概要

商品名：Pastelのなめらかプリンアイスバー

希望小売価格：216円

販売期間：2026年1月20日〜なくなり次第終了

販売エリア：全国

（フォルサ）