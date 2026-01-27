仙台管区気象台が発表した内容です。

【画像】東北・全国の天気

■向こう３か月の天候の見通し 東北地方 （２月～４月）

＜予報のポイント＞

・期間後半を中心に寒気の影響を受けにくいため、向こう３か月の平均気温は、高いでしょう。

＜向こう３か月の平均気温・降水量＞

・平均気温（向こう３か月）

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量 (向こう３か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・降雪量 (向こう３か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み

■月別の天候

・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

■月別の平均気温・降水量

・平均気温２月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・平均気温３月

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・平均気温４月

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量２月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・降水量３月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・降水量４月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■東北・全国の今後の天気（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより