東北地方の向こう3か月(2月～4月)の天候の見通しは 平均気温・降水量は？ 月別では？ 今後の東北・全国の天気を画像で 気象庁
仙台管区気象台が発表した内容です。
■向こう３か月の天候の見通し 東北地方 （２月～４月）
＜予報のポイント＞
・期間後半を中心に寒気の影響を受けにくいため、向こう３か月の平均気温は、高いでしょう。
＜向こう３か月の平均気温・降水量＞
・平均気温（向こう３か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量 (向こう３か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降雪量 (向こう３か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み
■月別の天候
・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
■月別の平均気温・降水量
・平均気温２月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・平均気温３月
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・平均気温４月
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量２月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降水量３月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降水量４月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■東北・全国の今後の天気（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより