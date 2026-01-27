お風呂は毎日の習慣ですが、「体を洗って、温まって、終わり」という方も多いのではないでしょうか？　私自身もその一人でした。

▶【写真】これは驚き！みるみる乳白色に…！

今回、レタスクラブ編集部YOが体験してきたのは、パナソニック ハウジングソリューションズが提案するPanasonic BATHROOM「ビューティ・ケアstyle」。

“洗う”ための場所だった浴室を、髪や肌を整えるセルフケアの時間へと変えていく、新しい入浴スタイルを体験してきました！

■浴室に足を踏み入れた瞬間、気持ちが切り替わって…

素敵なバスルーム


まず印象に残ったのは、浴室空間そのもの。

シックで落ち着いた色合いなのに、冷たさはなく、どこか温かみを感じます。

浴室に入っただけで、一日の終わりに気持ちがふっと切り替わるような感覚があり、

「今日はここでゆっくりしよう」と自然に思えました。

入浴前から、すでにリラックスムードに。

■シャワーひとつで、ヘアケア⁉

シャワーヘッド


最初に体験したのは、ファインバブルシャワーヘッド「FINE VEIL」。

パナソニックが長年、肌や髪の研究を重ねてきた中で生まれたシャワーヘッドで、ファインバブルをたっぷり含んだ水流が特長です。

※「ファインバブル」：日常目にする泡よりもはるかに小さく、直径が100μm（=0.1mm）より小さな泡のこと。肌と髪の美しさを引き出します。この「ファインバブル」には、「マイクロバブル」と「ウルトラファインバブル」が含まれ、これら2種類をまとめて「ファインバブル」と呼びます。

■いつもは何度もシャンプーを足していたのに…予洗いの大切さを、改めて実感！

モードをここで変えます


モードが5つ選べます。今回はメインとなる4つを体験！

プレシャンプーモード


まずはプレシャンプーモードから。

水流はやや強めで、頭皮の毛穴まで届いているような感覚があります。

予洗いが大切だとわかっていても、普段はつい適当に済ませがちでしたが、このモードだと「ちゃんと洗えている」という安心感があります。

実際、シャワーだけでも頭皮がすっきりし、その後のシャンプーは泡立ちがよく、洗っている最中の感触もいつもより軽く感じられました！

ヘアケアモード


ヘアケアモードに切り替えて、シャンプー〜トリートメントへ。

水流はやわらかく、髪全体を包み込むような印象です。

洗い流した後の髪は、絡まりにくく、指通りもなんとなくなめらか。

最近気になっていた乾燥やきしみが、少し和らいだように感じられたほど。

ボディモード


続いて体を洗い流す際には、ボディモードを使用。強すぎず弱すぎない水流で、全身を包み込むような心地の良い水流です。肌あたりのやさしさが印象的でした。

フェイスモード


仕上げにミストモードを顔にあててみると、霧のような細かなミストがふわっと広がります。

刺激は全然なく、洗顔後の肌にも心地よく、「これは毎日使いたくなる」と感じました。

シャワーひとつで、髪・頭皮・体・顔まで使い分けられるのは、想像以上に便利です！

■乳白色のお湯に変わる、オイルヴェール入浴

次に体験したのが、「オイルヴェール酸素美泡湯」。

オイルを入れます


専用のオイルを2滴、専用カバーに入れて浴槽に取り付け、スイッチを押すだけというシンプルな使い方です。オイルは2ml（小さじ半分弱）程度なので少量。本当に潤うのかな？　オイルが湯舟に浮いていてオイルが浮いてるだけになるのでは…と若干半信半疑。

スイッチオン！


ところが……スイッチを入れると、最初は普通のお湯に見えましたが、どんどんスピーディーにきめ細かな泡が浴槽に広がっていきます。

最初はこんな感じ


勢いよく…


だんだん乳白色に…


あっという間に乳白色に！


お湯はあっという間に乳白色に！

■つかるだけで、全身まるごとうるおう感覚

オイルはラベンダーの香りで、ふんわりとやさしく広がります（専用オイルは無香料もあり）。

実際につかってみると、背中やヒジ、ヒザ、かかとなど、手が届きにくい部分までうるおっていく感覚がありました。

マイクロバブルとミクロサイズのオイルが、肌にヴェールのように密着することで、湯上がり後の乾燥を防いでくれるそうです。

オイルの浮きも全然見えないので、きめ細かく泡がお湯に溶け込んでいるというのにも納得！

■湯上がり後、肌の調子がいつもと違う…

お風呂から上がると、体の芯からしっかり温まっているのを感じます。

それでいて、肌はベタつかず、しっとり。これまで悩んでいた湯上がりのツッパリ感が、ほとんど気にならなかったのがびっくり！

■美容家電も同時体験！

ずっと気になっていた「バイタリフト かっさ」「バイタリフト ブラシ」もお試しするチャンスが。

「バイタリフト かっさ」を肌にあてたところ、頬がきゅっとあがってびっくり！　

「バイタリフト ブラシ」は思った以上に頭皮がかたくなっていることを実感。FACEモードを使うと、お肌がひきしまった感覚が。鏡で見ると顔全体があがっているようでうれしくなりました！

「ヘアドライヤー ナノケア」は風が大風量なのに、なんだかとってもやわらかい感じ！あっという間にしっとりつやつや！

３つとも欲しい…！

■バスタイムが究極のご自愛タイムに！

肌あたりがやさしくて気持ちいい


「ビューティケアstyle」は、忙しい毎日の中でも、自分をいたわる時間を無理なく続けたい人に、取り入れやすい入浴スタイルだと感じました。

お風呂の時間が、一日の終わりに気持ちを整える大切なひとときになる、そんな変化を、体験を通して実感しました！　これがあったら毎日お風呂に入るのが楽しみになりそう…リフォームの時にぜひ導入したいと思いました。

体験してよかった！


【レタスクラブWEB編集部YO】