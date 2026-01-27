「いつものお風呂が、ここまで変わるとは…！」最新バスルーム体験レポート
お風呂は毎日の習慣ですが、「体を洗って、温まって、終わり」という方も多いのではないでしょうか？ 私自身もその一人でした。
▶【写真】これは驚き！みるみる乳白色に…！
今回、レタスクラブ編集部YOが体験してきたのは、パナソニック ハウジングソリューションズが提案するPanasonic BATHROOM「ビューティ・ケアstyle」。
“洗う”ための場所だった浴室を、髪や肌を整えるセルフケアの時間へと変えていく、新しい入浴スタイルを体験してきました！
■浴室に足を踏み入れた瞬間、気持ちが切り替わって…
まず印象に残ったのは、浴室空間そのもの。
シックで落ち着いた色合いなのに、冷たさはなく、どこか温かみを感じます。
浴室に入っただけで、一日の終わりに気持ちがふっと切り替わるような感覚があり、
「今日はここでゆっくりしよう」と自然に思えました。
入浴前から、すでにリラックスムードに。
■シャワーひとつで、ヘアケア⁉
最初に体験したのは、ファインバブルシャワーヘッド「FINE VEIL」。
パナソニックが長年、肌や髪の研究を重ねてきた中で生まれたシャワーヘッドで、ファインバブルをたっぷり含んだ水流が特長です。
※「ファインバブル」：日常目にする泡よりもはるかに小さく、直径が100μm（=0.1mm）より小さな泡のこと。肌と髪の美しさを引き出します。この「ファインバブル」には、「マイクロバブル」と「ウルトラファインバブル」が含まれ、これら2種類をまとめて「ファインバブル」と呼びます。
■いつもは何度もシャンプーを足していたのに…予洗いの大切さを、改めて実感！
モードが5つ選べます。今回はメインとなる4つを体験！
まずはプレシャンプーモードから。
水流はやや強めで、頭皮の毛穴まで届いているような感覚があります。
予洗いが大切だとわかっていても、普段はつい適当に済ませがちでしたが、このモードだと「ちゃんと洗えている」という安心感があります。
実際、シャワーだけでも頭皮がすっきりし、その後のシャンプーは泡立ちがよく、洗っている最中の感触もいつもより軽く感じられました！
ヘアケアモードに切り替えて、シャンプー〜トリートメントへ。
水流はやわらかく、髪全体を包み込むような印象です。
洗い流した後の髪は、絡まりにくく、指通りもなんとなくなめらか。
最近気になっていた乾燥やきしみが、少し和らいだように感じられたほど。
続いて体を洗い流す際には、ボディモードを使用。強すぎず弱すぎない水流で、全身を包み込むような心地の良い水流です。肌あたりのやさしさが印象的でした。
仕上げにミストモードを顔にあててみると、霧のような細かなミストがふわっと広がります。
刺激は全然なく、洗顔後の肌にも心地よく、「これは毎日使いたくなる」と感じました。
シャワーひとつで、髪・頭皮・体・顔まで使い分けられるのは、想像以上に便利です！
■乳白色のお湯に変わる、オイルヴェール入浴
次に体験したのが、「オイルヴェール酸素美泡湯」。
専用のオイルを2滴、専用カバーに入れて浴槽に取り付け、スイッチを押すだけというシンプルな使い方です。オイルは2ml（小さじ半分弱）程度なので少量。本当に潤うのかな？ オイルが湯舟に浮いていてオイルが浮いてるだけになるのでは…と若干半信半疑。
ところが……スイッチを入れると、最初は普通のお湯に見えましたが、どんどんスピーディーにきめ細かな泡が浴槽に広がっていきます。
お湯はあっという間に乳白色に！
■つかるだけで、全身まるごとうるおう感覚
オイルはラベンダーの香りで、ふんわりとやさしく広がります（専用オイルは無香料もあり）。
実際につかってみると、背中やヒジ、ヒザ、かかとなど、手が届きにくい部分までうるおっていく感覚がありました。
マイクロバブルとミクロサイズのオイルが、肌にヴェールのように密着することで、湯上がり後の乾燥を防いでくれるそうです。
オイルの浮きも全然見えないので、きめ細かく泡がお湯に溶け込んでいるというのにも納得！
■湯上がり後、肌の調子がいつもと違う…
お風呂から上がると、体の芯からしっかり温まっているのを感じます。
それでいて、肌はベタつかず、しっとり。これまで悩んでいた湯上がりのツッパリ感が、ほとんど気にならなかったのがびっくり！
■美容家電も同時体験！
ずっと気になっていた「バイタリフト かっさ」「バイタリフト ブラシ」もお試しするチャンスが。
「バイタリフト かっさ」を肌にあてたところ、頬がきゅっとあがってびっくり！
「バイタリフト ブラシ」は思った以上に頭皮がかたくなっていることを実感。FACEモードを使うと、お肌がひきしまった感覚が。鏡で見ると顔全体があがっているようでうれしくなりました！
「ヘアドライヤー ナノケア」は風が大風量なのに、なんだかとってもやわらかい感じ！あっという間にしっとりつやつや！
３つとも欲しい…！
■バスタイムが究極のご自愛タイムに！
「ビューティケアstyle」は、忙しい毎日の中でも、自分をいたわる時間を無理なく続けたい人に、取り入れやすい入浴スタイルだと感じました。
お風呂の時間が、一日の終わりに気持ちを整える大切なひとときになる、そんな変化を、体験を通して実感しました！ これがあったら毎日お風呂に入るのが楽しみになりそう…リフォームの時にぜひ導入したいと思いました。
【レタスクラブWEB編集部YO】
