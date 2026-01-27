「ミッフィー」グッズが大集合！　ワンズテラス、春にピッタリなミッフィーグッズを集めたイベントを全国店舗で開催

ワールドグループのライフスタイルイノベーションが展開するライフスタイルブランド「one’sterrace（ワンズテラス）」は1月8日〜2月15日、「miffy（ミッフィー）」のグッズを集めた店頭イベントを全国のワンズテラス店舗にて開催しています。

■フェイスティッシュケースやパイルハンカチなどが登場

「one’sterrace」は、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を紹介するストア型ブランドとなっています。

同イベントでは、オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナ氏が描いた絵本のキャラクター「miffy（ミッフィー）」のグッズが集結。

イチゴ＆チューリップシリーズのほか、アパレルアイテムやホーローシリーズなどが新登場します。

■イベント概要

開催日：1月8日〜2月15日

開催場所：全国のワンズテラス店舗

URL：https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/note/season/087398/?link_id=wos_T_bnr_mega

※その他詳細は公式WEBページをご覧ください

※一部商品は数量限定のため、無くなり次第終了となります

※入荷状況は店舗により異なります

（C）Mercis bv

（フォルサ）