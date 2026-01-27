iPhone 17を30分で50％まで充電 マクセルのQi2 25Wワイヤレス充電器
電響社は1月28日、マクセルブランドの充電器シリーズ「Air Voltage」から、Qi2 25W認証を取得したワイヤレス充電器「WP-PD31BK」を発売する。価格はオープン。
新製品は、最大25W出力でデバイスを急速充電できるマグネット式のワイヤレス充電器。同じQi規格の5W出力時と比較して5倍の高速化を実現しており、iPhone 17の場合、約30分で50％まで充電可能となっている。
本体には、リング部を設け、角度を調整することでスタンドとしても使用できる。角度を約180度まで調整でき、スマートフォンを縦向き・横向きのどちらでも設置可能だ。充電しながらの動画視聴やビデオ通話にも適している。
●25Wで高速化を実現 リングを立てればスタンドとしても使える
