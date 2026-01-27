TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が、Instagramを更新。グローバルアンバサダーを務めるワークアウトウェアブランド、ALO（アロー）のウェアを纏った美しいオフショットを披露した。

【写真】TWICEサナ、美プロポーションのALOウェアショット①②【写真・動画】ヘルシーな美しさでALOを纏う①～③

■TWICEサナ、ロサンゼルス公演サウンドチェックのオフショット公開

サナはTWICEワールドツアーのロサンゼルス公演のサウンドチェックにて、ALOのウェアを着て登場。その際に舞台裏で撮影されたオフショットを4枚投稿した。

着用しているのは、グレーのセットアップ。スウェットのファスナーを半分閉め、ほっそりとした腕と美しい引き締まったウエストの、メリハリが効いたプロポーションが引き立っている。サナは前髪を横分けして耳にかけ、ふわりとウェーブがかったロングヘアを下ろしており、可憐さと大人っぽさが同居した美しさを放った。

なおサナはツアーの合間に、ALOのオフィスを訪問。ブランドのディレクターJjooは、Instagramのストーリーズにてサナとの2ショットを投稿した。

SNSでは「超綺麗」「めっちゃくちゃ可愛い」「大人っぽい色気がもう最強」「ほんとパーフェクト」「なんでこんなに可愛いの？」「ほんとスタイル良すぎ」「こういうスポーティーな感じめっちゃ好き」と絶賛の声が相次いでいる。

■ALOをヘルシーな美しさで纏ったTWICEサナ