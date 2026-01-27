　27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の5万3030円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3017.71円に対しては12.29円高。出来高は1万9648枚となっている。

　TOPIX先物期近は3555ポイントと前日比1.5ポイント安、現物終値比0.32ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53030　　　　　+120　　　 19648
日経225mini 　　　　　　 53025　　　　　+115　　　297783
TOPIX先物 　　　　　　　　3555　　　　　-1.5　　　 38740
JPX日経400先物　　　　　 32030　　　　　 -15　　　　2514
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　+2　　　　3065
東証REIT指数先物　　　　　1960　　　　　 -10　　　　 319

株探ニュース