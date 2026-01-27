日経225先物：27日正午＝120円高、5万3030円
27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の5万3030円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3017.71円に対しては12.29円高。出来高は1万9648枚となっている。
TOPIX先物期近は3555ポイントと前日比1.5ポイント安、現物終値比0.32ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53030 +120 19648
日経225mini 53025 +115 297783
TOPIX先物 3555 -1.5 38740
JPX日経400先物 32030 -15 2514
グロース指数先物 707 +2 3065
東証REIT指数先物 1960 -10 319
株探ニュース
