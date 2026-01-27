広く雪や冷たい雨に、夜は各地で雪に 山沿いで降り方強まるところも【これからの天気(1月27日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越になだれ注意報、上・中・下越と佐渡にカミナリ・強風・波浪注意報が発表されています。
県内では、落雷にご注意ください。
沿岸の地域では強風や高波に、積雪の多い地域ではなだれに注意が必要です。
◆27日(火)これからの天気
広く雪や冷たい雨が降り、カミナリを伴うところがあるでしょう。
夜は各地とも雪となり、山沿いでは降り方が強まることもありそうです。
沿岸部を中心に西寄りの風が強めに吹くでしょう。
◆27日(火)の予想最高気温
最高気温は、2～7℃の予想です。
各地とも昨日より高く、湯沢町は6℃高いでしょう。
平年と比べると同じくらいか、やや高くなりそうです。
