これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越になだれ注意報、上・中・下越と佐渡にカミナリ・強風・波浪注意報が発表されています。

県内では、落雷にご注意ください。

沿岸の地域では強風や高波に、積雪の多い地域ではなだれに注意が必要です。



◆27日(火)これからの天気

広く雪や冷たい雨が降り、カミナリを伴うところがあるでしょう。

夜は各地とも雪となり、山沿いでは降り方が強まることもありそうです。

沿岸部を中心に西寄りの風が強めに吹くでしょう。



◆27日(火)の予想最高気温

最高気温は、2～7℃の予想です。

各地とも昨日より高く、湯沢町は6℃高いでしょう。

平年と比べると同じくらいか、やや高くなりそうです。