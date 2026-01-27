瀬戸内海に浮かぶ小さな島・広島県福山市の横島に、１５年前に脱サラして移り住み、漁師になった男性がいます。年々減っている瀬戸内海の漁獲量と向き合い、瀬戸内で生きると決意した思いに迫ります。

２０２５年１２月。夜明け前の横島から沖に向かって船を出すのは、柳澤重治さんです。神戸で会社員をしていたことから、関西弁で話します。



■漁師 柳澤重治さん

「（海のコンディションは？）べたなぎ（海上で風が吹かず、波も立たず、穏やかな海面）だから、いいんとちがいますか？太陽が昇る瞬間が、すごくキレイやと思います。」

夜明けと共に、漁の開始です。柳澤さんの漁は、海底に網を沈め、船で引くことで魚介類をとる「底引き網漁」です。底引き網漁は、大きな爪で海底をかき上げ、沈めた網を船で引いて、魚介類を獲る漁法です。大きなローラーから鉄製のワイヤーを出し、網を海底まで沈めます。水深は、１５メートルから３０メートルです。

網を引き続けることおよそ３０分。いよいよ引きあげです。何があがることを期待しているか、聞きました。



■漁師 柳澤重治さん

「カニがいますように。（お正月だからカニが人気がある？）そうですね。」

膨らんだ網をあげて、引きあげたものを選別していきます。ヒトデや海藻が混ざる中、ピンセットを使って、エビやシャコなどを取り分けていきます。この日は、お目当てのワタリガニのほか、マゴチなどがとれました。

瀬戸内海と向き合って１５年。柳澤さんは、最近変化を感じています。



■漁師 柳澤重治さん

「底引き網漁で言うと、シタビラメの大きいのが獲れなくなってきていたりとか。（シタビラメの）大きいのが全然いない。カレイとかも見なくなった。海の変化は、きびしいなと思いますよね。」

一方で、南の海にいるはずの魚があがることもあります。



■漁師 柳澤重治さん

「アイゴとかがいますね。海藻を食べますから。（魚が）産卵する海藻を食べられると、魚が産卵する場所がなくなる。」

柳澤さんは、およそ５時間の底引き網漁を終えて漁港に戻ると、さっそく活きの良い魚の陳列を始めました。魚港で直接販売する「浜売り」です。鮮度抜群の魚介類を求め、多くの客が訪れます。漁師から美味しい食べ方を教えてもらえることもあって、人気があります。

活きが良くておいしいと評判の「浜売り」は、この日も大盛況でした。



■漁師 柳澤重治さん

「シャコは半分ぐらいお酒をいれるんよ。それで落とし蓋をして、７～８分で火が通るからそれでＯＫ。刺し身もおいしいよ。吸い物もいいかも。また来てね。ありがとうございます。」

柳澤さんは、底引き網漁のほかに、カキの養殖にも取り組んでいます。しかし、こちらにも異変が起きていました。２０２５年、瀬戸内海でおこったカキの大量死。福山市でも、９割ほどが死んでしまったということです。柳澤さんのカキも、例外ではありませんでした。

ロープについたカキを、引きあげてみました。黄色いカゴが生き残ったカキで、青いカゴが死んでいるカキです。



■漁師 柳澤重治さん

「去年だったら逆なんです。（黄色いカゴが）死んでいるカキ。（青いカゴが）生きているカキ。（死ぬ・生き残るカキの割合が）逆転しているという感じですね。」

漁港の近くに、死んだカキを捨て続ける日々です。年末年始の発送も、ほとんどできませんでした。



■漁師 柳澤重治さん

「（今後の不安は）みんなあると思いますし、私自身もありますね。もう、神頼みしかないです。カキが良くなってほしい。底引きも良くなってほしいです。いっぱい魚が獲れるとうれしいし、お客さんもうれしいと思います。」

２０２６年のカキの出来は、どうなるのか。脱サラして漁師になった柳澤さんの、淡々と仕事をこなすその後ろ姿からは、しっかりと瀬戸内海と向き合う覚悟が、感じられました。



