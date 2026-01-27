衆議院選挙が公示されました。県内の小選挙区ではこれまでに19人が立候補を届け出ています。



新潟1区で立候補したのは届け出順に、中道改革連合の西村智奈美さん、自民党の内山航さん、参政党の小池幸夫さん、日本維新の会の伊藤和成さん、共産党の中村岳夫さんの5人です。



■中道・前 西村智奈美候補

「予算案の審議すらストップをさせて大きな負の影響を与えるということも国民生活がわかっていない。もう我慢はできません。」



■自民・新 内山航候補

「物価高対策をしっかりやらせていただく。日本のどこで生まれても安心して働く、子育てできる環境を整えていく。」



■参政・新 小池幸夫候補

「特定の団体とか企業のための政治になっていたのではないか。忖度(そんたく)しないで何でも言えるのが参政党のいいところ。」



■維新・新 伊藤和成候補

「国際空港がある、新幹線もある。そして東京と2時間で直結している。だったら副首都は新潟に作るのが望ましいはず。」



■共産・新 中村岳夫候補

「私は消費税の廃止を目指し緊急に5%に限定する。責任ある財源論を示せているのは日本共産党だけ。」





―――＜各選挙区の立候補者（届け出順）＞

【新潟1区】

中道・前 西村智奈美 候補(59)

自民・新 内山航 候補(44)

参政・新 小池幸夫 候補(54)

維新・新 伊藤和成 候補(47)

共産・新 中村岳夫 候補(50)



【新潟2区】

参政・新 平井恵理子 候補(47)

維新・新 金井典子 候補(50)

自民・前 国定勇人 候補(53)

中道・前 菊田真紀子 候補(56)



【新潟3区】

参政・新 佐久間慶子 候補(41)

中道・前 黒岩宇洋 候補(59)

自民・前 斎藤洋明 候補(49)



【新潟4区】

自民・元 鷲尾英一郎 候補(49)

中道・前 米山隆一 候補(58)

国民・新 野村泰暉 候補(27)

参政・新 大矢寿乃 候補(46)



【新潟5区】

中道・前 梅谷守 候補(52)

参政・新 高野直行 候補(48)

自民・元 高鳥修一 候補(65)



衆院選の投開票は2月8日(日)です。