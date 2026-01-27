【App Store iPhoneゲームチャート】『アークナイツ：エンドフィールド』が初登場1位を獲得（1/19〜25）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年1月19日〜25日）では、「無料ゲームチャート」1位に『アークナイツ：エンドフィールド』が初登場、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインし、前週に続き首位をキープした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆『アークナイツ』の世界観を受け継いだ3Dリアルタイム戦略RPG
「無料ゲームチャート」1位の『アークナイツ：エンドフィールド』は、Yostar×HyperGryphによるスマホ向けゲーム『アークナイツ』の世界観を受け継いだ3Dリアルタイム戦略RPG作品。プレイヤーは、エンドフィールド工業の管理者として惑星「タロII」の探索・開発を進めていく。ギミックやパズル要素が散りばめられた美しく描かれたオープンワールドや、キャラクターの滑らかなモーションなどにも注目だ。
続く2位には、「サカつく」の愛称で知られるサッカーチーム経営シミュレーションゲームの新作『プロサッカークラブをつくろう！』が初登場。明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得しているため、作中にはJ1、J2、J3に所属するチームや選手が実名で登場する。ゲームの中でプレイヤーはクラブチームの監督として、選手の育成や放出・獲得、チームの経営、試合での采配に挑む。
3位には『ハートピアスローライフ』がランクイン。本作は自由度の高いスローライフが楽しめる生活シミュレーションゲーム。自身のアバターとなる“主人公”の服は1000を超えるコーディネートから自分も服を選ぶことができるほか、ガーデニングや音楽、虫取り、料理などを他のユーザーたちと交流しながら楽しむことができる。今回の調査で初登場から3週連続のTOP3入りとなった（1位→1位→3位）。
なお新作としては、1位の『アークナイツ：エンドフィールド』、2位の『プロサッカークラブをつくろう！』のほか、6位に『[777Real]e 北斗の拳11 暴凶星』が初登場している。
◆「有料チャート」新作には、『L麻雀物語』が10位に初登場
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
TOP3は前週と変わらず、1位の『Minecraft』に続き2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『CloverPit』がランクイン。
3位の『CloverPit』は、SteamでリリースされていたローグライクゲームのiOS版。プレイヤーはホラー感のある独房に閉じ込められているという設定で、そこに置かれたスロットマシーンとATMを使って、次々にやってくる返済期限までに借金を返済していく必要がある。ラウンドごとにチャームや強化要素がランダムで選択でき、その組み合わせを利用してコインの獲得量を増やしていく。昨年、12月15日〜21日集計の調査でランキングに初登場し、1位→4位→3位→3位→3位と上位をキープしている。
新作としては、10位に『L麻雀物語』が初登場した。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
