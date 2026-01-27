衆院選公示 山口県内3選挙区に10人が立候補
衆議院総選挙が公示されました。
県内3つの小選挙区には、これまでに10人が立候補を届け出ています。
■山口1区
山口市・宇部市・防府市の山口1区（有権者数:37万9744人）に立候補したのは、届け出順に、
参政党の新人・山粼珠江候補
国民民主党の新人・野田陽志候補
自民党の前職・高村正大候補の3人です。
参政党の山粼候補は、県庁近くの交差点で第一声を上げました。
（山粼候補）
「私たち1人1人が日本を代表する、アイアムジャパンとそのようなフレーズでこの12日間を魂を込めて走ってまいります。」
（野田候補）
「過去最高の税収を記録し続けながら物価高で苦しむ国民の税金を下げないそんな政治。そんな古い政治からは脱却、決別をし新たな政治をつくる。私はここ山口でその原動力となりたい。」
自民党の高村候補は山口市の店舗駐車場で第一声を上げました。
（高村候補）
「複数年度にまたがる、大きないままでの政策から変えていくこういった政策を進めるにあたって国民のみなさんからの信任を得て力強く進めていきたい。これがまさに今回の選挙の意義であります。」
■山口2区
県東部＝周南市や岩国市などの山口2区（有権者数:37万0275人）に立候補したのは、届け出順に、
中道改革連合・比例中国ブロック前職の平岡秀夫候補
自民党・前職の岸信千世候補の2人です。
■山口3区
県西部＝下関市や山陽小野田市などの山口3区（有権者数:33万6800人）に立候補したのは、届け出順に、
自民党・前職の林芳正候補
中道改革連合・新人の篠田知宏候補
日本維新の会・新人の伊藤博文候補
日本共産党・新人の吹上政子候補
参政党・新人の島村薫候補の5人です。
高市政権の評価や物価高対策などが争点となる見通しの衆院選、投開票日は県知事選挙と同じ、来月（2月）8日です。