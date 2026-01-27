高橋ひとみ、年下夫との夫婦2ショットを公開 スラッとした長身スタイルに反響「かっこいー！」「雑誌の1ページのよう」
俳優の高橋ひとみ（64）が26日、自身のインスタグラムを更新。仕事の都合で韓国・ソウルに滞在している高橋の元へ、夫が来てくれたことを報告し、夫婦2ショットを公開した。
【写真】 「背も高くてカッコよい〜」年下夫との夫婦2ショットを公開した高橋ひとみ
高橋は「先日、柚のお父さんがソウルに舞台を観に来てくれました 柚が待っているので弾丸旅でしたが久しぶりの海外を満喫しているようでした」とコメントし、愛犬・柚についても言及しつつ、ソウルへ来てくれたことにうれしさをつづっている。
極寒のソウルを夫婦揃って、黒のダウンをまとい“リンクコーデ”で過ごす様子を披露し、身長が166センチある高橋よりも背が高い夫の後ろ姿をアップした。
“貴重な”夫婦2ショットに「なんか後ろ姿ですが 素敵な方の様ですね」「お父さん優しい」「すてきー！柚パパかっこいー！」「素敵なお二人 柚パパ 背も高くてカッコよい〜」「雑誌の1ページのようです」などと反響が寄せられている。
高橋は、2013年11月に交際2週間で年下の外資系会社に勤務する一般男性とスピード結婚した。
