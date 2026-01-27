『ハンター×ハンター』作者のポムポムプリン絵に潘めぐみ「冨樫先生が愛するキャラ」
声優の潘めぐみが27日、自身のXを更新。漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏がXで、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」をホワイトボードに落書きしたことを受け反応した。
【画像】クロロ衣装のポムポムプリン！冨樫先生が描いた落書き
冨樫氏は「No421 背景指定書 制作完了」と原稿の進捗状況とともにホワイトボードを公開。そこには幻影旅団・クロロの衣装を着たポムポムプリンの姿を見ることができる。
これにファンは「先生クロロがプリン好きなの公認してる……ってコト・！ 突如のクロポムプリン萌え死ぬ」「やばい…冨樫がポムポムプリンのクロロ描いてる…後ろ姿も描いて欲しい…」「ポムポムクロロ可愛すぎるし、これを描いてる冨樫先生も可愛すぎて可愛いの大渋滞」「サンリオさん、グッズ化頼みます」などと反応。Xではトレンド入りした。
潘は同作のアニメで主人公・ゴンを演じており、Xでは「ポムポムプリン。冨樫先生が愛するキャラクターであり、私にとっては殿堂入りを果たしている推しです。覚えておいてください。ポムポムプリンは、ゴールデンレトリバーです。覚えておいて下さい。覚えておいてください」と伝えた。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
【画像】クロロ衣装のポムポムプリン！冨樫先生が描いた落書き
冨樫氏は「No421 背景指定書 制作完了」と原稿の進捗状況とともにホワイトボードを公開。そこには幻影旅団・クロロの衣装を着たポムポムプリンの姿を見ることができる。
潘は同作のアニメで主人公・ゴンを演じており、Xでは「ポムポムプリン。冨樫先生が愛するキャラクターであり、私にとっては殿堂入りを果たしている推しです。覚えておいてください。ポムポムプリンは、ゴールデンレトリバーです。覚えておいて下さい。覚えておいてください」と伝えた。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。