¸µNHK¡¦ÃÝÃæÃÎ²Ú¡¢44ºÐ¤Î´°½ÏËËþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä¤Ç¥«¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¼«Ê¬¤Î¿Ä¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¸µNHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥é¥¸¥ª²Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê44¡Ë¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£3·î16Æü¤ÎÍ½Äê¡£
¡Ú¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡Û´°½Ï¡ªº½ÉÍ¤Ç¤¿¤ï¤ï¤Ê¶»¤ò¸«¤»¤ëÃÝÃæÃÎ²Ú
ÃÝÃæ¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØTOMOKA¡Ù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÈ¯Çä¿ô½µ¤Ç1Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Î½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤ËÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿ÂçÁýÎÌ¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ3·î20¡¢21Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝÃæ¤Ï¡Ö¹õ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¾¯¤·ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿Ä¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÝÃæÃÎ²Ú ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Þ¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£µÜ¸ÅÅç¤Î¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼êºî¤ê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ö¥é¤Î°áÁõ¤Ï²È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê´¶³Ð¤ÇÄ©¤á¡¢¹õ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¾¯¤·ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿Ä¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢»ä¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤½¤Ã¤È²Ú¤ò¤½¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡Û´°½Ï¡ªº½ÉÍ¤Ç¤¿¤ï¤ï¤Ê¶»¤ò¸«¤»¤ëÃÝÃæÃÎ²Ú
ÃÝÃæ¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØTOMOKA¡Ù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÈ¯Çä¿ô½µ¤Ç1Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Î½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤ËÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿ÂçÁýÎÌ¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÝÃæ¤Ï¡Ö¹õ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¾¯¤·ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿Ä¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÝÃæÃÎ²Ú ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Þ¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£µÜ¸ÅÅç¤Î¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼êºî¤ê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ö¥é¤Î°áÁõ¤Ï²È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê´¶³Ð¤ÇÄ©¤á¡¢¹õ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¾¯¤·ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿Ä¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢»ä¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤½¤Ã¤È²Ú¤ò¤½¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×