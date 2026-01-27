『ラブパワーキングダム2』参加者16人発表 元AKB48が火花を散らす「飲み会は男が交換制」
ABEMAは、2月11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』（全8話）を無料放送開始する。今回、同番組の参加メンバーが発表された。
【写真】美男美女ぞろい…『ラブパワーキングダム2』参加者
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／2歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
本日公開された、本番組の魅力をいち早く届ける先行映像『「星の数ほどモテてきた」“モテNo.1”頂上決戦』では、個性あふれる参加者16人のキャラクターが早くも明らかに。まりやは「今までに告白された数は星の数ほど」と自信たっぷりに語り、シーズン1に出演したAKB48時代の先輩・みほは「誇張なしでガチで日本一モテる」「まりやの飲み会は男が交換制。まりやに会いたすぎて1時間ごとに男が替わる」と、その規格外のモテエピソードを明かす。
格闘家のたいじゅは「僕チャンピオンなんで、それだけでモテる」と豪語。シーズン1出演の人気YouTuber・えびじゃのひろやすは、「僕の個人的な“モテる男性像”に限りなく近い。モテの正解」と、そのモテっぷりを語る。
さらに、内科医師のたかしは「自分がやりたいことを貫いてたら、ハイスペと呼ばれてただけで意識はない。世が勝手に呼んでる」と語るなど、それぞれが自身の“モテ”を堂々とアピール。ほかにも、「自分の彼氏に会わせたくないランキングNo.1」「世界中でモテてる“地球モテ”」「モテ期みたいなのは特になくて、ずっとモテてる」といった強烈な“モテエピソード”が次々と飛び出し、恋愛強者たちのプライドと自信が早くも火花を散らす。
