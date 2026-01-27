『日プ新世界』、配信サイト&開始日発表 Mnet Plusを通じて世界から視聴＆投票も可能に
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）のトップパートナーにNTTドコモが決定。映像配信サービス「Lemino（レミノ）」で3月26日午後9時から無料配信されることが発表された。
【写真】シリーズ3回目の参加！中宗根梨乃
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、視聴者の投票によってデビューメンバーが決まる。
7月の開催発表以来、大きな注目を集めている今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。
今回は、配信開始と同日の3月26日から視聴者が“国民プロデューサー”となって投票を行う「国民投票」も開始する。投票は、国民投票サイトとLemino投票サイトにて実施。ドコモが無料で発行する「dアカウント」を所持していると、「国民投票」に参加できる。また、Leminoアプリをダウンロードすると、追加投票権として「Lemino投票」が可能となる。
また、本シリーズでは、新たにCJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信も決定した。日本以外からも「Mnet Plus」を通じ、「SEKAI 投票」に参加できる。国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
