浜辺美波×目黒蓮W主演『ほどなく、お別れです』“オリジナルフィルム風しおり”入場者プレゼント配布決定
俳優の浜辺美波と目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』が、2月6日に公開される。これにあわせ、公開初日から3日間限定で入場者プレゼント「オリジナルフィルム風しおり」の配布が決定した。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
配布される「オリジナルフィルム風しおり」は、静かな雲が広がる空の下で葬儀を執り行う美空と漆原の姿や、印象的な“別れ”のシーン、そして作品を象徴する花・タンポポをモチーフにした全4種のビジュアルを使用。作中の名シーンを切り取った、エモーショナルで美しいデザインに仕上がっている。
入場者プレゼントは、2月6日から2月8日までの3日間限定で、全国合計50万枚を配布予定。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
本作は、「小学館文庫小説賞」大賞を受賞し、累計発行部数70万部を突破している長月天音の小説『ほどなく、お別れです』シリーズを実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、葬儀会社でインターンとして働くことになったヒロインと、彼女を厳しく指導する葬祭プランナーがタッグを組み、“最高のお見送り”を目指す姿を描くヒューマンドラマだ。
新人葬祭プランナー・清水美空役を浜辺が、美空をスカウトし指導する葬祭プランナー・漆原礼二役を目黒が演じる。さらに、森田望智、古川琴音、北村匠海、志田未来、渡邊圭祐、野波麻帆、西垣匠、久保史緒里、原田泰造、光石研、鈴木浩介、永作博美、夏木マリらが出演し、物語に厚みを与える。
監督は『アオハライド』『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』『今夜、世界からこの恋が消えても』などで知られる三木孝浩。脚本は岡田惠和監修のもと、本田隆朗が担当し、音楽は亀田誠治が手がける。
