乃木坂46梅澤美波、“大人のお姉さん”カット 2nd写真集封入特典ポストカード第2弾公開
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、6種類の封入特典ポストカードのうち、第2弾が公開された。
【写真】スタイル抜群！圧巻の美脚を披露した梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
封入特典ポストカード第2弾は、チンクエテッレのリゾートプールで撮影した上目遣いショット。雲ひとつない晴天の中、「実はかなりまぶしくて目を開けているのが本当に大変だった！」というカット。そんな苦労を感じさせない、“大人のお姉さん”な表情を見せている。
