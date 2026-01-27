羽生結弦、『anan』表紙“アスリート最多記録”更新 “天才少年”時代に出会ったカメラマンが思いを語る
プロフィギュアスケーター・羽生結弦が、2月4日発売のグラビア週刊誌『anan』2482号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙を4年ぶりに飾る。
【別カット】美しいスケート姿！氷上を舞う羽生結弦
プロ転向後、今回初めて同誌のスペシャルエディション表紙を飾る羽生は、現役時代には6回も表紙に登場。これは同誌55年の歴史のなかでもアスリートとして最多の記録となっている。
今回、ボディコントロール特集の表紙となっている写真は、昨シーズンのアイスショーで撮影されたもの。エレガントな白い衣装に身を包み、静かに客席を見上げる横顔がひと際麗しい。客席の喝采が今にも聞こえてきそうな1枚となっている。
今回の表紙が実現したきっかけは、同社が『羽生結弦“THE ART”CALENDAR 2026.4-2027.3』を手がけたこと。今回の表紙には、カレンダーと同様の特装加工が施されており、羽生にふさわしいスペシャル感がただよう。
中ページには、ショーのプログラムや練習風景の写真とともにフォトグラファーの能登直氏のインタビューも収録。“天才少年”と言われた頃の仙台での出会いから、カメラマンという立場で痛感する羽生の並外れたスキルと進化、人としての魅力などを率直な言葉で語っている。
また、羽生が表紙のスペシャルエディションには、スケーティングシーンがオリジナルデザインされたポストカードが8枚、綴じ込み付録としてついている。裏側にはリンクの氷の表面がプリントされている。
同号には、MAZZEL・RYUKI＆EIKI、原因は自分にある。・大倉空人＆杢代和人のバディグラビアも。短期集中連載「なにわ男子カレンダーへの道#04」には西畑大吾、連載「Aぇ!男たち」には正門良規が登場する。
