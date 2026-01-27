『オモウマい店』山形・天童市の食堂、ロース肉“320グラム”ジャンボとんかつ定食1700円
きょう27日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)には、「俺もウマい！完全俺ジナル店主」が登場する。
【オモウマ写真】ボリュームたっぷり！麺約1キロのナポリタン（1000円）
山形・天童市で見つけたオモウマい食堂。メインは、山形県内で育てられた庄内三元豚を使ったとんかつで、厚みのある170グラムの庄内三元豚と、しゃもじ5.5回分のボリューミーな新米、そしてお皿いっぱいのキャベツが付いた“とんかつ定食”（1200円）が人気。テーブルに用意された自家製の甘口とんかつソースも含め、「とんかつは県内で1番おいしい」と常連も太鼓判を押す。
また、ソースの代わりにバター入りチーズソースをかけた“チーズとんかつ定食”（1450円）にもファンが多い。全定食＋50円でごはんが中盛りに、＋100円でごはんが大盛りに変更可能なのもうれしい。
「世界一の唐揚げ」と客が絶賛する唐揚げもセットになった “とんかつ唐揚げ定食”（1450円）や、大食漢の客には、“ジャンボとんかつ定食”もオススメ。ジャンボとんかつ用ロース肉約320グラムに加え、ご飯も中盛りに、キャベツも倍以上になっているが、値段は1700円とお得。ほかにも約40種のスパイスを使った“カツカレー”（980円）や、ロース肉320グラムを使った“豚てき定食”（1750円）、麺約1キロの“ナポリタン”（1000円）などがある。
