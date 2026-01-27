ボクシングの帝拳プロモーションは27日、トリプル世界戦を含む興行「U-NEXT BOXING 5」を3月15日に横浜BUNTAIで開催すると発表した。

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で同級4位・増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）が元世界5階級制覇の同級1位ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）と対戦。元WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級3位の岩田翔吉（29＝帝拳、15勝12KO2敗）がWBC同級王者ノックアウトCPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）に挑戦する。WBA世界ミニマム級王者・松本流星（27＝帝拳、7勝4KO）は初防衛戦で同級4位の高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO9敗3分け）との再戦に臨み、WBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、11勝8KO1敗）には同級11位の飯村樹輝弥（28＝角海老宝石、9勝2KO1敗）が挑戦する。

前日本バンタム級王者の増田は元WBC同級王者・山中慎介氏をほうふつさせる左ストレートでKOを量産し、“神の左の継承者”と期待される。前戦は昨年11月24日にホセ・カルデロン（メキシコ）と対戦し、5回負傷判定勝ちだった。一方のドネアは同12月17日にWBA同級暫定王者として王者・堤聖也（角海老宝石）と対戦。1―2で判定負けも堤を追い詰め、健在ぶりを印象づけた。

24年10月に2度目の世界挑戦でWBO世界フライ級王座を獲得した岩田は、昨年3月13日の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定負けして陥落。同年10月4日の再起戦で7回KO勝ちしていた。2度目の世界王座奪取を懸けて、かつてWBA世界ミニマム級王座を16度防衛した2階級制覇王者ノックアウトに挑む。

松本と高田は昨年9月14日、WBAミニマム級王座決定戦で対戦。松本が優位に試合を進めていた5回、顔面にバッティングを受けた高田が倒れて試合はストップ。救急搬送される中、負傷判定で松本が戴冠したものの消化不良の決着で、互いに再戦を希望していた。

東洋太平洋フライ級王者の飯村は昨年12月17日にオラスクアガへの挑戦が内定していたが、肋骨を骨折してキャンセル。待望の世界初挑戦となる。世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）の盟友、オラスクアガは同日に桑原拓（大橋）に4回TKO勝ちして4度目の防衛に成功。WBA&WBC統一世界同級王者リカルド・サンドバル（米国）との統一戦が期待されていたが、サンドバルにはWBC同級暫定王者ガラル・ヤファイ（英国）との団体内王座統一戦が指令されていた。