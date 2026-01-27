第５１回衆院選が２７日公示され、２月８日の投開票に向け、１２日間の選挙戦に突入した。

自民、日本維新の会両党による連立政権への信任のほか、消費税減税を含む経済対策、高市内閣が進める「責任ある積極財政」の是非などが争点となる。立候補者数は午前１１時４０分現在で１２１９人。前回２０２４年衆院選は１３４４人だった。

衆院選の定数は４６５（小選挙区選２８９、比例選１７６）で、自民、維新が過半数（２３３議席）の獲得を目指すのに対し、野党の中道改革連合や国民民主党などが対抗する。

与野党の党首は２７日午前、各地の街頭などで第一声を上げた。

高市首相（自民総裁）は東京都千代田区で演説し、「日本を強く豊かにするためには、経済成長が必要だ。その肝が『責任ある積極財政』だ」と声を上げ、「重要政策と政権の枠組みが変わったから、国民に信任をもらいたい」と呼びかけた。「過半数を取れなかったら、私は首相を辞める」と力を込めた。

中道改革の野田共同代表は青森県弘前市で、「もっと働いて、働いて、国民のために頑張りたかった。なぜこの時期に（衆院）解散なのか。暮らしを後回しにする政治を選ぶのか」と批判し、「暮らし最優先で、生活者ファーストの政策を訴える」と語った。

維新の吉村代表は東京都千代田区で首相と並び、「自民党では進まなかった改革を、（与党の）中に入ってアクセル役になって前に進めていく」と強調した。

国民民主の玉木代表は東京都港区で、「選挙最優先の古い政治ではなく、政策本位の新しい政治に変えていく」と訴えた。

参政党の神谷代表は東京都千代田区で、「移民の受け入れには猛反対だ。経済の足を引っ張る消費税をなくす」と主張した。

共産党の田村委員長は東京都豊島区で、「解散に大義はあるのか」と高市内閣を非難した。れいわ新選組の大石晃子共同代表は大阪市で、「減税といっても、ほぼ全ての政党がやる気がない」と述べ、消費税廃止を求めた。

減税ゆうこく、日本保守党、社民党、チームみらいの各党党首も街頭で支持を求めた。

衆院選は２４年１０月以来。今月２３日の衆院解散から１６日後の投開票は戦後最短となる。