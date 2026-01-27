国民民主党の玉木雄一郎代表（５６）が２７日、東京・新橋駅前で衆院選（２月８日投開票）に向けた第一声をあげた。

この日公示日を迎え、仕事に向かうサラリーマンや４０人近くの聴衆が耳を傾けるなか、玉木代表は「突然の解散でした。明らかに経済は後回しになっている。政局や選挙最優先の古い政治ではなく、政策本位、国民生活最優先の新しい政治に変えていこうではありませんか」と声がけした。

これまで訴えてきたガソリンの暫定税率の廃止や、年収の壁の引き上げに成功したことを話し、今回の主とする政策について「所得税の壁の引き上げには皆さんのお力添えもあって成功しました。次は住民税も１７８万円まで壁を引き上げたい。皆さんの手取りをもっと増やしたい」と熱弁した。

また玉木代表は自党のことを「町中華」と例えた。他党の現状について「他の政党は良い匂いのする豪華なフレンチの料理を掲げているが、いつ出てくるか分からないじゃないですか」とやゆし、「私たちは町中華。安い、早い、うまい。確実に早く、皆さんにお届けします。できもしないことを言いません」と訴えかけた。