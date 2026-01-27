クロちゃん「お家のSDGs風呂」おもちゃ大量の自宅浴室公開 驚き＆心配の声
【モデルプレス＝2026/01/27】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが1月26日、自身のInstagramを更新。自宅の風呂を公開した。
【写真】49歳松竹芸人「すごい数並んでる」ネット衝撃の自宅風呂
◆クロちゃん“アヒルのおもちゃ大量”自宅浴室公開
クロちゃんは「クロちゃんのお家のSDGs風呂、これは何日目でしょうか？」と記し、浴槽の周りや窓の前に大量のアヒルのおもちゃが置かれた自宅の風呂を公開。半分だけ開いた風呂のふたのすき間からは濁った湯が見え、ふたの上には辣油などの食べ物も置かれているのがうかがえる。
◆クロちゃんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは何日目かを予測するコメントが続々。「衝撃」「出汁が出てそう」「アヒルがすごい数並んでる」「衛生面大丈夫？」「お湯が心配な色してます…」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
