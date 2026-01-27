ABEMA恋リア「ラブキン2」参加男女16人一挙解禁 元AKB48メンバー・「テラハ」「バチェロレッテ」参加者も
【モデルプレス＝2026/01/27】ABEMA（アベマ）では2月11日夜10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8回）を配信する。この度、参加メンバー16人が発表された。
【写真】元AKB48メンバーも参戦 “モテNo.1”競い合う恋リア参加者16人
『ラブパワーキングダム2』に参加する男性メンバーは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の8人。
女性メンバーは、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルのせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、女優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の8人。
せいなはシーズン1からのリベンジ、たいじゅはNetflix『オオカミちゃんには騙されない』、たいせいは『シャッフルアイランド Season4』、たかしはPrime Video『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン3、ゆきとは『恋する◆週末ホームステイ 2020冬 Tokyo』（◆はハートマーク）、かのは『今日、好きになりました。』、のりこは『シャッフルアイランドSeason2』、はづきは『恋愛ドラマな恋がしたい〜Bang Ban Love〜』、ゆめはNetflix『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』と、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つ“恋リアスター”が勢揃い。経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結する。
1月27日に公開された、本番組の魅力をいち早く届ける先行映像『「星の数ほどモテてきた」“モテNo.1”頂上決戦』では、個性あふれる参加者16人のキャラクターが早くも明らかに。元AKB48でモデル兼女優のまりやは「今までに告白された数は星の数ほど」と自信たっぷりに語り、シーズン1に出演したAKB48時代の先輩・みほは「誇張なしでガチで日本一モテる」「まりやの飲み会は男が交換制。まりやに会いたすぎて1時間ごとに男が替わる」と、その規格外のモテエピソードを明かす。
格闘家のたいじゅは「僕チャンピオンなんで、それだけでモテる」と豪語。シーズン1出演の人気YouTuber・えびじゃのひろやすは「僕の個人的な“モテる男性像”に限りなく近い。モテの正解」と、そのモテっぷりを語る。さらに、内科医師のたかしは「自分がやりたいことを貫いてたら、ハイスペと呼ばれてただけで意識はない。世が勝手に呼んでる」と語るなど、それぞれが自身の“モテ”を堂々とアピール。ほかにも、「自分の彼氏に会わせたくないランキングNo.1」「世界中でモテてる“地球モテ”」「モテ期みたいなのは特になくて、ずっとモテてる」といった強烈な“モテエピソード”が次々と飛び出し、恋愛強者たちのプライドと自信が早くも火花を散らす。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋が描かれる。
2月11日夜10時より放送される新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨（timelesz）、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。（modelpress編集部）
