TWICEダヒョン、キャミ＆ミニスカなど美スタイル際立つオフショット公開「女神級の美しさ」「オーラが半端ない」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のダヒョン（DAHYUN）が1月26日、自身のInstagramを更新。キャミソールやミニスカートの衣装姿を披露した。
【写真】K-POPトップアイドル「女神級の美しさ」キャミ姿でクールな眼差し
ダヒョンは韓国の雑誌「GQ KOREA」のオフショットを複数枚投稿。ヘソ出しのキャミソール姿や、レザーのジャンパーにバルーンのミニスカートを合わせ、ハイヒールを履いたショットで美しいスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「女神級の美しさ」「かっこよすぎる」「オーラが半端ない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ダヒョン、キャミ＆ミニスカ姿公開
◆ダヒョンの投稿に反響
