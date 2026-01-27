【40・50代ヘア】スタイリング苦手（泣）→ コレで大解決♡ 簡単にキマる「ラクしゃれヘア」

スタイリングが苦手な人は、手間をかけずにこなれて見える「ラクしゃれヘア」がおすすめです。乾かすだけで形が整い、スタイリングが苦手でもおしゃれなヘアスタイルをキープできるのが魅力。忙しい毎朝のスタイリングがグッとラクになりそうな、頼れるヘアスタイルをピックアップします。

クセを活かしたレイヤーボブ

ヘアスタイリストの@ema_nishibuさんが、「乾かすだけで完成するレイヤーボブ」と紹介しているヘアスタイル。髪のクセを活かして、ナチュラルな毛流れのレイヤーボブに仕上げています。スタイリングが苦手な人も、乾かすだけで自然に形が決まるのが嬉しいポイントです。

洗練された印象のショートボブ

ふんわりとしたボリューム感が上品なショートボブ。ヘアスタイリストの@urano_kazuyukiさんは、「乾かすだけで後頭部に丸みが出て、シルエットが綺麗になりますよ」とコメントしています。立体的なシルエットが洗練された印象を与えてくれそうです。

華やかさを演出できる外ハネボブ

こちらは、ヘアスタイリストの@shoki______hairさんが、「横顔美人が叶うボブスタイル」と紹介しているヘアスタイル。顔まわりのレイヤーが華やかさをプラスし、ぐっと垢抜けた印象に見せてくれそうです。首元がすっきりしているので、全身のスタイルアップも叶うかも。

こなれ感のある扱いやすいミディアムレイヤー

こちらのミディアムレイヤーは、軽やかな毛流れによって抜け感が演出されています。@shoki______hairさんによると、「乾かすだけで内にまとまりやすく朝のセットも時短になります」とのこと。扱いやすく、いざという時に結べる長さがあるのも嬉しいポイントです。

