『新作』キタキターーーーッ！！【サーティワン】ちっちゃいけど見た目も豪華♡「ミニサンデー」

期間限定キャンペーンでの限定フレーバーやサンデーなどがたびたび話題となる【サーティワン】。今回は、ちょっとしたご褒美にぴったりの新作「ミニサンデー」をピックアップしてご紹介します。2/18までの期間限定でなくなり次第終了となるため、ぜひ早めにチェックして。

華やかさもバッチリ！ いちごサンデー

アイスにフレッシュいちごをトッピングした「シングルサンデー ストロベリー」。たっぷりのホイップとストロベリーソースの上に、粉糖をトッピングした一品です。お気に入りフレーバーのアイスが1こ選べるのも嬉しいポイント。いちごを思いっきり楽しむなら、いちごフレーバーのアイスクリームがおすすめです。

高級感がたまらない！ チョコサンデー

「アイスやホイップ、チョコソースも相まって絶品でした」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが絶賛する「シングルサンデー チョコレートクッキー」。上品さと高級感を引きたてるトッピングのココアクッキーとショコラプレッツェルは、食感のアクセントにもなってくれます。

価格はどちらも\500（税込）。今日のおやつは【サーティワン】で見つけてみて！

writer：Reco.N