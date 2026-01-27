バスケットボールB2リーグ

バスケットボールのBリーグに思わぬ大物が来場し、ファンを沸かせた。

大雪の中、B2の福井ブローウィンズのホーム「セーレン・ドリームアリーナ」を訪れたのは、安倍晋三元首相の妻、昭恵さん。25日の神戸ストークス戦のハーフタイムにコート上に登場。大歓声の中で迎えられると「久しぶりに生でバスケを見て、大興奮しております」と挨拶した。

安倍さんは自身のXでも「福井で初めてBリーグの試合観戦。会場が一体となって盛り上がっていました」と報告。雪が積もった福井の街や熱気あふれる会場内の様子を公開すると、「これからも応援します！」とつづった。

配信した「DAZN」の中継映像でも映った安倍さんの様子に、X上のファンも騒然となり、コメントを寄せた。

「ハーフタイムに出てこられてビックリしました」

「えっ？昭恵さん来たん？セキュリティーどうしたんかめっちゃ気になる」

「声が可愛かった昭恵さん」

「まさか！でした。いらっしゃるはずがないと思っていたので、入って来られた時？？？となりました」

「ホントに？ってなったけど本当だったんだね。これからも共に戦おう昭恵夫人（笑）」

「昭恵さん、Bリーグ観戦か」

「まさかの？！福井に安倍さんの奥さんが！」

試合は84-97で福井が敗れたが、最後まで会場で熱心に声援を送ったようだ。



（THE ANSWER編集部）