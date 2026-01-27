園田彩乃、黒タイツ＆ショーパンコーデを披露　※「園田彩乃」インスタグラム

　プロテニスプレイヤーの園田彩乃が26日にインスタグラムを更新。私服オフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。

　一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。昨年は初となる写真集も発表している。

　そんな園田がこの日、「私服」と投稿したのは私服姿のオフショット。写真には、タイトなタートルネックのニットに、黒のショートパンツ、さらにムートンブーツをあわせたコーディネートが収められていて、笑顔で抜群のプロポーションを披露している。

　彼女の私服姿に、ファンからは「かわいい」「スタイル抜群」「すらっと伸びた足、素敵です！」などの声が集まっている。

■園田 彩乃（そのだ あやの）
　1995年10月6日生まれ、福岡県出身の28歳。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。

